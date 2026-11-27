В Можайске 26 ноября установили центральный купол ротонды Никольского собора. Монтаж конструкции стал очередным этапом реставрации храма, в ходе которой ему возвращают исторический облик.

Купол предварительно подготовили на земле: укрепили металлический каркас и собрали основные элементы конструкции. Ранее реставраторы смонтировали металлическую решетку из высокопрочных балок, которая обеспечит равномерное распределение нагрузки на несущие стены собора. Также были сформированы армированный пояс и специальная опалубка.

Реставрация проводится на пожертвования прихожан и неравнодушных жителей Можайска. В восстановлении храма участвуют благочинный Можайского церковного округа священник Иоанн Лобода и местные жители.

«Восстановление ротонды — первый и важнейший этап возрождения Никольского собора. Впереди еще много работы: предстоит восстановить внутреннюю часть колокольни, лестницу и входную группу храма. Все это необходимо для того, чтобы вернуть в Можайск чудотворный резной образ Николы Можайского из Государственной Третьяковской галереи», — отметил священник Иоанн Лобода.

В дальнейшем реставраторы продолжат восстановление собора. Желающие поддержать работы могут сделать пожертвование непосредственно в храме или онлайн. Реквизиты размещены на официальных ресурсах Можайского церковного округа.