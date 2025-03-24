Центральный каток в Раменском завершил зимний сезон

За прошедшую зиму на льду центрального катка Раменского побывали 58 тысяч человек. На протяжении всей зимы проводились разнообразные мероприятия. Здесь проходили открытые тренировки по фигурному катанию. Каток становился ареной для спортивных турниров.

На данный момент демонтированы борта, ограждавшие ледовую площадку, отключено оборудование, обеспечивавшее поддержание оптимальной температуры льда, и разобран пункт проката коньков. Весь инвентарь будет отправлен на хранение до следующего зимнего сезона. Полностью освободить территорию, на которой располагался каток, планируется к началу апреля. После завершения демонтажных работ парковка у стадиона «Сатурн» вновь будет доступна для болельщиков.