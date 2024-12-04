Центральный каток Солнечногорска будет работать до 15 марта

Жителей Солнечногорска приглашают на центральный каток с бесплатным прокатом коньков в парк культуры и отдыха. Он будет работать ежедневно до 15 марта.

Площадь катка составляет 26 на 56 метров, а лед способен выдерживать температуру до +10 градусов. Каток оснащен теплой раздевалкой, камерой хранения и бесплатным пунктом проката коньков. Для получения коньков необходимо оставить залог в размере 1500 рублей или предоставить СНИЛС. Залог и документ возвращаются по окончании сеанса.

Расписание сеансов катаний: 10:00 — 11:00, 12:00 — 13:30; 14: 00 — 15:30, 16:00 — 17:30, 18:00 — 19:30, 20:00 — 21:30. В промежутках между сеансами проводится очистка и подготовка льда.