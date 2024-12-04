Центральный каток Солнечногорска будет работать до 15 марта
Жителей Солнечногорска приглашают на центральный каток с бесплатным прокатом коньков в парк культуры и отдыха. Он будет работать ежедневно до 15 марта.
Площадь катка составляет 26 на 56 метров, а лед способен выдерживать температуру до +10 градусов. Каток оснащен теплой раздевалкой, камерой хранения и бесплатным пунктом проката коньков. Для получения коньков необходимо оставить залог в размере 1500 рублей или предоставить СНИЛС. Залог и документ возвращаются по окончании сеанса.
Расписание сеансов катаний: 10:00 — 11:00, 12:00 — 13:30; 14: 00 — 15:30, 16:00 — 17:30, 18:00 — 19:30, 20:00 — 21:30. В промежутках между сеансами проводится очистка и подготовка льда.
«Мы стремимся создать условия, чтобы каждый житель мог заниматься спортом и активно проводить свободное время, вне зависимости от времени года. Уверена, что новый каток станет любимым местом отдыха как для детей, так и для взрослых. Помимо основного катка в округе зальют еще 21 хоккейную площадку, а для лыжников откроют семь классических трасс и одну горнолыжную», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.
На протяжении всей зимы жители смогут наслаждаться разнообразными спортивно-культурными мероприятиями на свежем воздухе как в парке, так и на катке. Подробности о предстоящих событиях можно узнать на афишах парка и в телеграм-канале «Парки Солнечногорья».
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