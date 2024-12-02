Центральный каток открыли в городском парке Солнечногорска

Губернаторский проект «Зима в Подмосковье» стартовал в Солнечногорске. В городском парке торжественно открыли центральный каток и резиденцию Деда Мороза, а также прорвели масштабную развлекательную программу.

Открытие центрального катка стало одним из главных событий мероприятия. Каток покрыли искусственным льдом, который не тает даже при температуре до плюс 10 градусов. В течение всего сезона гости парка смогут воспользоваться бесплатным прокатом коньков. В честь открытия на катке выступила профессиональная труппа фигуристов La Skadi с захватывающим световым ледовым шоу, а также участники первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Бронзовый призер Молодежной хоккейной лиги Ростислав Ульянкин провел мастер-класс для собравшихся в парке.

В теплой раздевалке катка заработала «ДоброПочта», где каждый мог написать послание для бойцов специальной военной операции или других участников праздника. Также организовали зону «История дружбы», помогающую найти единомышленников и друзей по интересам.