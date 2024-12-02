Центральный каток открыли в городском парке Солнечногорска
Губернаторский проект «Зима в Подмосковье» стартовал в Солнечногорске. В городском парке торжественно открыли центральный каток и резиденцию Деда Мороза, а также прорвели масштабную развлекательную программу.
Открытие центрального катка стало одним из главных событий мероприятия. Каток покрыли искусственным льдом, который не тает даже при температуре до плюс 10 градусов. В течение всего сезона гости парка смогут воспользоваться бесплатным прокатом коньков. В честь открытия на катке выступила профессиональная труппа фигуристов La Skadi с захватывающим световым ледовым шоу, а также участники первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Бронзовый призер Молодежной хоккейной лиги Ростислав Ульянкин провел мастер-класс для собравшихся в парке.
В теплой раздевалке катка заработала «ДоброПочта», где каждый мог написать послание для бойцов специальной военной операции или других участников праздника. Также организовали зону «История дружбы», помогающую найти единомышленников и друзей по интересам.
Детей в резиденции Деда Мороза встречали главный волшебник зимы и его внучка Снегурочка. Ребята читали стихи, получали сладости и писали новогодние пожелания. После шествия с анимационными героями и концерта в парке торжественно зажгли огни на новогодней елке. Завершила вечер интерактивная программа «Выходить гулять» с веселыми играми и хороводами.
«Особая благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву за поддержку этого проекта. Благодаря его вниманию к развитию городской среды, мы делаем зиму в Солнечногорске еще ярче», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Афишу мероприятий «Зима в Подмосковье» можно увидеть на портале welcome.mosreg.ru и в приложении «Мое Подмосковье».
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