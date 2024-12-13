Центральный каток начали заливать в Можайске

Любителям катания на коньках из Можайского городского округа ждать осталось недолго. Открытый каток на Губернаторской площади уже начали заливать.

Специалисты уже подготовили площадку размером 27 на 40 метров, очистили ее от снега и наледи. Начальник отдела физической культуры и спорта администрации муниципалитета Максим Башаев объяснил, что теперь предстоит создать так называемую «подушку», на которую уйдет около 40 кубометров воды.

Холодную воду доставляют из дворца спорта «Багратион», а горячую, для выравнивания поверхности, — из Плавательного центра. После этого с помощью специальной машины будет снят тонкий слой льда до полного разглаживания поверхности катка.

Посетители смогут воспользоваться раздевалками на первом этаже дворца спорта и согреться в кафе различными напитками и блюдами.

Кроме того, стало известно, что 3 января в Можайске пройдет красочное ледовое шоу известной фигуристки Татьяны Навки.