Центральный городской парк Солнечногорска обработали от клещей

Акарицидную обработку территории центрального городского парка от клещей провели в Солнечногорске 24 сентября. Жителей и гостей муниципалитета просят воздержаться от посещения парка и выгула собак в течение двух дней.

Специалисты обработали газоны, деревья и кустарники специальным раствором. Осенью паразиты продолжают быть активными и ищут укрытие среди опавших листьев, что делает их более уязвимыми для обработки. Профилактические меры в это время помогают обеспечить безопасность горожан и их домашних животных.

«Важность обработки парков, помимо безопасности, также заключается в предотвращении масштабных эпидемий, связанных с заболеваниями, разносчиками которых являются клещи», — отметил директор «Парки Солнечногорья» Никита Харченков.

Жителям Солнечногорска напомнили о важности соблюдения индивидуальных мер противоклещевой защиты и необходимости своевременно обращаться в медицинские учреждения при обнаружении укусов.

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