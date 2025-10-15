Центральный дворец культуры обновят в Щелкове к началу 2026 года

Ремонт одного из главных культурных пространств продолжается в городском округе. Завершить все работы планируют в январе 2026 года.

Специалисты уже полностью обновили крыльцо — заменили плитку и залили ступени. На фасаде здания установили два светодиодных экрана для афиш. В гримерных отремонтировали стены и полы, на втором этаже заменили напольное покрытие, а в большом зрительном зале — ковровое. Внутри дворца установлены новые указатели, таблички, расписание, закуплена форменная одежда для сотрудников.

В настоящее время продолжается обновление малого зрительного зала, который будет трансформационным и использоваться не только для просмотра спектаклей, но и для занятий по хореографии.

«Обновляем помещения, чтобы сделать объект более современным, комфортным и по-настоящему „умным“», — рассказал глава округа Андрей Булгаков.

Напомним, что Центральный Дворец культуры участвует в региональном проекте «Умный ДК», который реализуется в Подмосковье и охватывает 50 объектов. Благодаря цифровому сервису «Открытый ДК» жители Щелкова смогут забронировать зал, организовать собственное мероприятие и выбрать все необходимое оборудование — от звука и света до музыкальных инструментов и проекторов.