Центральные улицы начали приводить в порядок в Дмитрове

Работы по весеннему преображению города активно ведутся в Дмитрове. Все задействованные профильные организации выполняют общую задачу — сделать центр города комфортнее и уютнее к летнему сезону.

Долгожданный ремонт лестничного марша начался на одной из самых востребованных пешеходных зон в центре — Загорской улице. Объект временно перекрыт для безопасности. Специалисты уже выполнили устройство опалубки и приступают к заливке бетонных конструкций.

На Кропоткинской улице обновили деревянные настилы. Силами подрядной организации заменена тротуарная плитка, поврежденная после земляных работ.

Пешеходную инфраструктуру обновляют на Советской улице — красят бордюры и остановочные павильоны, ремонтируют лестничные марши с заменой плиточного покрытия, восстанавливают перила.

Глава Дмитровского округа поблагодарил коммунальные и дорожные службы за слаженную работу. «Центр Дмитрова — наша визитная карточка. Мы стараемся не сбавлять темпов, чтобы к майским праздникам все было готово. Параллельно приводим в порядок весь округ. Вместе делаем территорию комфортнее каждый день», — отметил Михаил Шувалов.