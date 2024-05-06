Центральные улицы и дороги Солнечногорска украсят к 9 Мая | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 13:03 Центральные улицы и дороги Солнечногорска украсят к 9 Мая Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Праздничные флаги и декоративные конструкции разместят в Солнечногорске в преддверии 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В общей сложности установят более 200 декоративных элементов.

Сотни флагов появятся на улицах Красная, Банковская, Баранова, Крестьянская, Почтовая и на Советской площади, а также возле мемориалов и памятников. Праздничные баннеры украсят рекламные щиты и кабины таксофонов. В центре округа и в территориальных управлениях установят информационные башни с символикой Дня Победы, а в домах культуры разместят арт-объекты и фотозоны.

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«День Победы — особенный праздник для каждого из нас, в этом году мы отметим 79-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. К знаменательной дате наш город воинской доблести будет празднично украшен — флаги, тематические конструкции, баннеры с ветеранами, арт-объекты, один из которых уже можно увидеть в доме культуры „Выстрел“», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Также 9 мая на Советской площади появится «Аллея Победителей», где каждый сможет написать имя и увековечить память своего героя. На набережной озера Сенеж можно будет присоединиться к акции «Связь поколений» и стать одним из художников необычной картины из ниток.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветерана Марию Бодрову с 95-летием.

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