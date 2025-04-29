Центральные тепловые пункты Подмосковья оснастят цифровыми датчиками

В Подмосковье реализуют масштабную программу по обновлению системы теплоснабжения. Специалисты меняют сотни километров труб, модернизируют котельные и тепловые пункты. Цифровизация играет ключевую роль в этом процессе — она помогает отслеживать и управлять системой отопления в режиме реального времени.

В 2024 году по федеральному проекту «Цифровая котельная» началась диспетчеризация котельных. В системе появился специальный модуль — «Мониторинг теплоснабжения», с помощью которого можно видеть важные параметры, такие как температура и давление, на интерактивной карте. Сейчас на ней отображается уже более 2,2 тысячи котельных.

«Датчики, установленные на котельных, на постоянной основе обеспечивают передачу данных о состоянии котельных в наш правительственный Центр управления регионом, что позволяет в режиме реального времени отслеживать ситуацию. Если мы видим какие-то отклонения от нормы, то предпринимаем незамедлительные действия, еще до того, как это почувствовали жители», — подчеркнул министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

По его словам, цифровизация уже приносит ощутимую пользу: установка датчиков позволяет не только эффективно контролировать работу всей системы и управлять ею централизованно, но и предотвращать аварии. Кроме того, технологии помогли сократить время реагирования на изменения в системе на 34%, что, в свою очередь, снизило количество жалоб на отопление.