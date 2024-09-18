Центральную улицу в Лыткарине благоустроят до конца 2024 года

Центральную улицу благоустроят в Лыткарине. Там появятся новая тротуарная плитка, скамейки и урны.

На Центральной улице города приведут в порядок велопарковки, установят новые скамейки, урны и другие объекты. На Первомайской также установят дополнительные фонари и камеры системы «Безопасный регион».

«Было принято решение использовать серую плитку, она будет выложена определенным узором, так чтобы соответствовала внешнему облику нашим строениям», — поделился замглавы округа Владимир Трещинкин.