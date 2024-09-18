Центральную улицу в Лыткарине благоустроят до конца 2024 года

Фото: Телеканал «360»

Центральную улицу благоустроят в Лыткарине. Там появятся новая тротуарная плитка, скамейки и урны.

На Центральной улице города приведут в порядок велопарковки, установят новые скамейки, урны и другие объекты. На Первомайской также установят дополнительные фонари и камеры системы «Безопасный регион».

«Было принято решение использовать серую плитку, она будет выложена определенным узором, так чтобы соответствовала внешнему облику нашим строениям», — поделился замглавы округа Владимир Трещинкин.

Протяженность обновленной пешеходной дорожки составит 1,5 километра. Все работы планируют завершить к концу года.

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