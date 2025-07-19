Центральную улицу в Дубне украсили ко Дню города

Центральную улицу в Дубне украсят флагами с эмблемами градообразующих предприятий — ГосМКБ «Радуга», ДМЗ имени Н. П. Федорова, АО «Промтех-Дубна» и АО «Кронштадт». Так муниципалитет готовится к предстоящему Дню города.

Украшения развесят от памятника советскому сверхзвуковому боевому самолету МиГ-25, в создании которого приняли участие инженеры и конструкторы Дубненского машиностроительного завода, до Дворца культуры «Октябрь». Вдоль благоустроенного бульвара на Центральной улице разместят флаги с эмблемой ГосМКБ «Радуга» имени А. Я. Березняка — предприятия военно-промышленного комплекса России, специализирующегося на разработке ракет.

Всего на Центральной улице разместят 40 флагов с символикой ГосМКБ «Радуга», ДМЗ имени Н. П. Федорова, АО «Промтех-Дубна» и АО «Кронштадт».

«Это организации, которые вносят существенный вклад в укрепление оборонного комплекса нашей страны», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

На мосту, который соединяет две части населенного пункта, разместят еще 260 флагов. Они расскажут о том, что Дубна — город мирного атома, поющих детей и любителей велосипедных прогулок.