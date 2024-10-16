Центральную секцию путепровода начали монтировать в Апрелевке

Строители приступили к монтажу центральной секции пролетного строения над железной дорогой в Апрелевке. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«После монтажа центральной секции строители приступят к работам на пролетных строениях со стороны улиц Апрелевской и Самохина. Общая масса металлоконструкций путепровода составит 620 тонн», — пояснил заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик.

Монтаж центрального пролета выполнят двумя плетями с использованием временных опор. Параллельно на участке продолжают делать подпорные стены и переустраивать инженерные коммуникации.

Новый путепровод соединит две части Апрелевки и позволит обеспечить бесперебойный и безопасный проезд через железнодорожные пути в зоне МЦД-4. Строительство ведется в целях реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Открыть движение планируется в следующем году.

В Подмосковье продолжается строительство тоннеля к Путилковскому шоссе. Его открытие запланировано на май-июнь 2025 года. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев написал в своем Telegram-канале.

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