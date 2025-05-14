Центральную площадь в Одинцове начнут модернизировать в июне 2025 года

Реконструкция изменит не только внешний облик Центральной площади в Одинцове, но и функционал объекта. На месте устаревших конструкций появятся новые детские и спортивные площадки, скейтпарк и памп-трек, сухой фонтан, летний душ, зоны отдыха с качелями и шезлонгами, а также променад с деревянным настилом. Там также организуют зону для мини-футбола, площадки для мастер-классов, прокат и кафе. Кроме того, на территории заменят изношенное асфальтовое и плиточное покрытие, модернизируют освещение и проложат велодорожки.

Работы пройдут в три этапа: сначала — участок от здания администрации до пруда, затем — зона вокруг водоема. Завершат реконструкцию на участке до бульвара Любы Новоселовой.

