Центральную площадь отремонтируют в Шеметове

Жители деревни Шеметово с нетерпением ждут преображения центральной площади и обелиска, посвященного героям Великой Отечественной войны. Власти округа объявили о начале поиска подрядчика, которому предстоит воплотить в жизнь масштабный проект благоустройства.

Работы планируется завершить в течение 2,5 месяцев. Инициатива обновления площади и обелиска исходила непосредственно от жителей округа, которые проголосовали за этот проект во время Всероссийского онлайн-голосования. Более 2800 человек отдали свои голоса за то, чтобы преобразить это место памяти. Площадь территории, подлежащей благоустройству, составляет 0,5 гектара.

«На территории будут проведены мероприятия по благоустройству: установка малых архитектурных форм, ремонт покрытий, работы по озеленению», — сообщили в администрации округа.