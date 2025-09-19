Центральную детскую библиотеку Ленинского округа модернизируют в 2026 году

Центральная детская библиотека в Видном стала одним из победителей федерального конкурса в рамках нацпроекта «Семья». На ее базе в 2026 году будет создана модельная библиотека — информационно-культурное пространство, сочетающее многообразие возможностей, удобство и современный дизайн.

Начальник управления по работе с молодежью, культуре и спорту администрации муниципалитета Владимир Каширин отметил, что на реализацию проекта предоставлен грант в размере восьми миллионов рублей. За счет этих средств будут проведены ремонтные работы, проведено зонирование пространства, обновлены мебель и оборудование.

Уточняется, что постоянными читателями Детской библиотеки Ленинского округа являются четыре тысячи ребят.

Отметим, что это будет уже не первая модельная библиотека в Ленинском округе. В 2023 году аналогичный грант в рамках национального проекта «Культура» получила Центральная библиотека муниципалитета.

В ходе модернизации здесь отремонтировали и переоснастили помещения новой мебелью и техникой, что позволило проводить мероприятия на современном уровне и более эффективно организовать работу порядка 30 различных кружков и объединений по интересам для детей и взрослых.