Центральную часть поселка Глебовский благоустроят в следующем году

В поселке Глебовский городского округа Истра полностью изменят внешний вид центральной части населенного пункта. Реализация проекта начнется уже в следующем году.

Улицу Микрорайон обновят полностью, а это более 1,2 гектара. По проекту, на территории нынешнего сквера, который давно нуждается в обновлении, планируют создать зоны отдыха для взрослых с разнообразными элементами благоустройства и фонтаном. Также будет обустроена современная детская площадка и паркур зона. Помимо этого, в рамках проекта будет проведено озеленение территории и установлено освещение. Изменения коснутся и популярной у молодежи скейт-площадки: оборудование заменят на современный бетонный боул с разными уровням.

Архитекторы добавили в проект элементы истории поселка, к примеру скамейки «Баблс» и скалодром «Курочка Ряба». Пр проработке обновления центральной части учитывались пожелания местных жителей.

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