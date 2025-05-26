Центральную библиотеку отремонтируют в Раменском

Центральную библиотеку, расположенную на улице Советской в Раменском, ожидает масштабная трансформация. После капитального ремонта она превратится в современное лофт-пространство, предназначенное для интеллектуального досуга.
Работы по капитальному ремонту планируется начать уже этим летом. На время проведения работ, чтобы не прерывать обслуживание читателей, их перенаправят в другие филиалы Раменской библиотечной системы.
Концепция дизайн-проекта нового пространства разработана с учетом культурного кода Раменского округа. Вдохновением для дизайнеров послужили история и наследие градообразующего предприятия «Фабрика Малютиных», а также знаменитый гжельский промысел. Интерьеры залов, мебель и отделка будут выполнены в современном стиле лофт, что создаст атмосферу для чтения, работы и общения.
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