Сегодня 09:32 Центральную библиотеку открыли после ремонта в Раменском 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации Раменского м.о. Подмосковье

Книги

Раменское

Ремонтные работы

В Раменском после масштабного капитального ремонта открыли модельную библиотеку нового поколения. Современное пространство для чтения и творчества оценил глава округа Эдуард Малышев.

Специалисты продумали тематические зоны для разных видов деятельности: появились цеха слова и мысли, вдохновения, литературного и культурного наследия, а также лаборатория. Дизайн помещений отражает культурный код Раменского округа. Например, зал краеведения украшен элементами гжельской росписи. Теперь в библиотеке можно не только получать информацию, изучать литературу, искать вдохновение, но и прикоснуться к истории округа. Благодаря VR-технологиям каждый желающий может отправиться в путешествие в пространстве по бумагопрядильной фабрике. Также, помимо новых книг, в библиотеке появились компьютерный класс и мобильный помощник.

«Я уверен, что теперь и молодежь будет сюда ходить. Поэтому еще раз слова благодарности правительству Московской области за такую поддержку, за создание такого красивого арт-пространства. Ну, я думаю, за нами остается одно — правильно и грамотно содержать», — сказал Эдуард Малышев.

Специалисты Раменской библиотеки уже устраивают мероприятия в новом пространстве. Филолог Кира Паршина приглашает всех желающих бесплатно изучать немецкий и китайский языки. Афиша в обновленной библиотеке активно дополняется. Сотрудники творческого пространства обещают встречи с писателями и фотографами, проведение тематических мероприятий и литературных конкурсов.