Центральную библиотеку имени Гофф в Воскресенске открыли после реконструкции

Центральную библиотеку имени Инны Гофф открыли после масштабной реконструкции в Воскресенске. Учреждение оснастили VR-очками, интерактивные трибунами и экранами.
Библиотеку модернизировали по губернаторской программе. Там реорганизовали пространство, создав большой литературный зал и кабинет профориентации с компьютерной зоной, рассказали в областном Минкультуры.
В дизайне использовали местный культурный код, в том числе «Воскресенские минеральные удобрения» и наследие известных литераторов Инны Гофф и Константина Ваншенкина.
В библиотеке внедрили инновационные образовательные программы. Там будут проводить занятия Академии экобиохимии и клуба «Химик», а также встречи литераторов и многое другое.
Большое открытие для читателей пройдет 6 декабря.
