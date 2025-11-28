Центральную библиотеку имени Гофф в Воскресенске открыли после реконструкции

Центральную библиотеку имени Инны Гофф открыли после масштабной реконструкции в Воскресенске. Учреждение оснастили VR-очками, интерактивные трибунами и экранами.

Библиотеку модернизировали по губернаторской программе. Там реорганизовали пространство, создав большой литературный зал и кабинет профориентации с компьютерной зоной, рассказали в областном Минкультуры.

В дизайне использовали местный культурный код, в том числе «Воскресенские минеральные удобрения» и наследие известных литераторов Инны Гофф и Константина Ваншенкина.

В библиотеке внедрили инновационные образовательные программы. Там будут проводить занятия Академии экобиохимии и клуба «Химик», а также встречи литераторов и многое другое.

Большое открытие для читателей пройдет 6 декабря.

Узнать больше о библиотеках можно на портале «МОе Подмосковье»