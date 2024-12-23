Губернатор Подмосковья назвал центральное политическое событие 2024 года

Выборы президента стали центральным политическим событием 2024 года, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев . Подмосковье стало вторым в абсолютном показателе после Москвы по количеству голосов.

«Напомню, на выборах главы государства, которые стали центральным политическим событием 2024 года, у нас впервые участвовали 6,2 миллиона избирателей. В 2018 году было 5,8 миллиона. Явка составила более 77%», — сказал губернатор на традиционном обращении к жителям по итогам года.

По количеству голосов, отданных за президента, Подмосковье прибавило 1,374 миллиона человек и стало вторым после Москвы.

«Поэтому, когда мы говорим про опорные территории, про доверие, мы имеем в виду этот результат, это огромное доверие к курсу нашего президента», — заключил Андрей Воробьев.