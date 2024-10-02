Центральная библиотека открылась в Рузе после капитального ремонта

Центральная библиотека Рузы открылась после капитального ремонта. Там будут проводить творческие мероприятия, занятия каллиграфией и развивающие уроки для детей.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, библиотека в Рузе стала одной из пяти, включенных в программу модернизации. До конца года после обновления откроются учреждения в Долгопрудном, Лыткарине, Пущине и Чехове. При рахработке их дизайна учитывали культурный код. Так, в Рузе он связан с Домом творчества писателей в Малеевке, где бывали Пришвин, Ахматова, Евтушенко и другие писатели и поэты.

«Региональная программа по созданию модельных библиотек, первым результатом которой стало открытие Центральной библиотеки в Рузе, предполагает обновление центральных библиотек в каждом городском округе Подмосковья», — отметил министр культуры и туризма области Василий Кузнецов.