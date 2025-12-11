Центральная библиотека открылась в Раменском

Раменская центральная библиотека распахнула свои двери после масштабной трансформации. Теперь это современный модельный центр.

Пространство преобразилось до неузнаваемости, воплотив в себе дизайнерское решение в стиле лофт, которое отдает дань уважения промышленному прошлому Раменского.

«Центральная идея, заложенная в основу этого преображения, — неразрывная связь с культурным наследием города. Дизайнеры вплели в интерьер отсылки к истории Раменской бумагопрядильной мануфактуры, а изящные элементы, напоминающие о традиционной гжельской росписи, создают неповторимую атмосферу. Это уникальное сочетание прошлого и настоящего рождает пространство, где каждый посетитель чувствует себя одновременно погруженным в историю и заряженным энергией будущего», — сообщили в библиотеке.

Помимо привычного, но обновленного и расширенного книжного фонда, здесь оборудованы зоны для чтения и отдыха, современные рабочие места, коворкинг и многофункциональная аудитория.