Централизованную канализацию построят в 2 селах Одинцовского округа

Глава округа Андрей Иванов провел совещание по строительству канализационных сетей в селах Ромашково и Немчиновка. Протяженность коммуникаций составит 12 километров, к ним подключат более 37 тысяч абонентов.

Подготовка проектной документации завершена наполовину. До конца 2026 года планируется закончить проектирование, пройти экспертизу и подать заявку на включение в губернаторскую программу модернизации коммунальной инфраструктуры. К строительству намерены приступить в 2027 году.

Проект предусматривает строительство трех новых насосных станций и ремонт одной устаревшей. К сетям подключат частные владения и жилые комплексы в Ромашково и Немчиновке, объекты парка Малевича, зону перспективной застройки у МКАДа и шесть социальных объектов.

«В рамках проекта будет построена централизованная сеть канализации, к которой мы в дальнейшем сможем подключать частные владения и жилые комплексы. Суммарная протяженность коммуникаций составит 12 километров», — сообщил Андрей Иванов.