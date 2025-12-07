Централизованное отделение неотложной помощи открыли в больнице в Дубне
В Дубне запустили новое централизованное отделение неотложной помощи, которое будет работать ежедневно с 8:00 до 20:00. Это нововведение позволит значительно разгрузить участковых терапевтов и педиатров, так как теперь фельдшеры новой службы будут выезжать на дом к пациентам в течение двух часов после вызова.
Как отметил заведующий поликлиникой №2 Дубненской больницы Сергей Деревякин, раньше участковый терапевт тратил около четырех часов на амбулаторный прием и еще столько же на обслуживание пациентов на дому. С введением нового отделения врачи смогут уделять больше времени амбулаторным пациентам.
Фельдшеры неотложной помощи выезжают на вызовы при таких состояниях, как высокая температура, отравления и аллергические реакции. Они оснащены необходимыми лекарственными препаратами и диагностическим оборудованием. В настоящее время служба обрабатывает до 120 вызовов в день, в которой работают четыре фельдшера — два для взрослых и два для детей.
Если фельдшер понимает, что требуется вмешательство терапевта, он сообщает об этом диспетчеру, и к лечению подключается участковый врач. Особое внимание уделяется маломобильным гражданам, которым также могут быть направлены узкие специалисты для коррекции лечения.
Кроме того, в Дубненской больнице сформирована отдельная бригада для работы с паллиативными больными. Медики выезжают к онкологическим пациентам, тем, кто находится в коме, и тем, кто не может обслуживать себя самостоятельно. Они проводят осмотры, назначают препараты и берут анализы на дому.
В рамках поликлиник также функционируют кабинеты неотложной помощи с отдельным входом, что делает доступ к медицинским услугам еще более удобным для жителей города.«Повышение качества медицины в городе - важнейшая задача. Регулярно проводим «выездные администрации» на тему здравоохранения, встречаемся с врачами, пациентами, обсуждаем, что еще надо сделать в городе. Работаем над тем, чтобы уменьшить время ожидания на прием к терапевту. Теперь запись будет доступнее», - отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.