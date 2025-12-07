Централизованное отделение неотложной помощи открыли в больнице в Дубне

В Дубне запустили новое централизованное отделение неотложной помощи, которое будет работать ежедневно с 8:00 до 20:00. Это нововведение позволит значительно разгрузить участковых терапевтов и педиатров, так как теперь фельдшеры новой службы будут выезжать на дом к пациентам в течение двух часов после вызова.

Как отметил заведующий поликлиникой №2 Дубненской больницы Сергей Деревякин, раньше участковый терапевт тратил около четырех часов на амбулаторный прием и еще столько же на обслуживание пациентов на дому. С введением нового отделения врачи смогут уделять больше времени амбулаторным пациентам.

Фельдшеры неотложной помощи выезжают на вызовы при таких состояниях, как высокая температура, отравления и аллергические реакции. Они оснащены необходимыми лекарственными препаратами и диагностическим оборудованием. В настоящее время служба обрабатывает до 120 вызовов в день, в которой работают четыре фельдшера — два для взрослых и два для детей.

Если фельдшер понимает, что требуется вмешательство терапевта, он сообщает об этом диспетчеру, и к лечению подключается участковый врач. Особое внимание уделяется маломобильным гражданам, которым также могут быть направлены узкие специалисты для коррекции лечения.