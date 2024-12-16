Централизованная библиотечная система в Воскресенске отметила 45-летие

Создание централизованной библиотечной системы в Воскресенске стало значимым событием в округе. Структура на протяжении десятилетий служит источником знаний для жителей муниципалитета.

Библиотечную систему в Воскресенске основали в 1979 году. За эти годы она прошла долгий путь развития. С изменением читательского спроса в структуре увеличивали количество книг и информационных ресурсов. Помимо этого, сотрудники организовали множество мероприятий, выставок и мастер-классов, которые посетили тысячи жителей муниципалитета.

В день рождения центральной библиотечной системы в Воскресенске сотрудников поздравила начальник управления культуры Елена Баклушина. Она вручила директору Елене Барышниковой почетную грамоту от главы Воскресенска. Награды также получили старейшие сотрудники библиотеки, которые проработали здесь более 35 лет.