Централизованная библиотечная система в Воскресенске отметила 45-летие

Создание централизованной библиотечной системы в Воскресенске стало значимым событием в округе. Структура на протяжении десятилетий служит источником знаний для жителей муниципалитета.
Библиотечную систему в Воскресенске основали в 1979 году. За эти годы она прошла долгий путь развития. С изменением читательского спроса в структуре увеличивали количество книг и информационных ресурсов. Помимо этого, сотрудники организовали множество мероприятий, выставок и мастер-классов, которые посетили тысячи жителей муниципалитета.
В день рождения центральной библиотечной системы в Воскресенске сотрудников поздравила начальник управления культуры Елена Баклушина. Она вручила директору Елене Барышниковой почетную грамоту от главы Воскресенска. Награды также получили старейшие сотрудники библиотеки, которые проработали здесь более 35 лет.
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