Центр животноводства в Подольске выступил на фестивале «Наука» в МГУ

Ученые из Подольска провели мастер-класс по свойствам молока на всероссийском фестивале «Наука» в Фундаментальной библиотеке МГУ в рамках работы экспозиции Российского научного фонда. Специалисты развеяли мифы и поделились интересными фактами, а также проверили продукцию по ГОСТу.

Ведущий научный сотрудник отдела популяционной генетики и генетических основ разведения животных, кандидат сельскохозяйственных наук Лариса Игнатьева и ведущий специалист лаборатории селекционного контроля качества молока, кандидат биологических наук Ирина Лашнева провели мастер-класс «Все о молоке и не только». Во время химических опытов они показали взаимодействие молока с пищевыми красителями и моющими средствами.

Помимо этого, специалисты рассказали про технологические свойства сырого молока — термоустойчивость и сыропригодность, а также провели анализы по ГОСТу и определили наиболее пригодную продукцию.

Российский научный фонд вручил Центру животноводства в Подольске благодарственный сертификат. РНФ — некоммерческая организация, созданная с целью поддержки фундаментальных и поисковых научных исследований, подготовки кадров и развития научных коллективов.

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