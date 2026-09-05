Центр здорового долголетия откроют в Лобне ко Дню города

В Лобне обсудили развитие системы здравоохранения и новые возможности для жителей города. Глава округа Анна Кротова провела рабочую встречу с главным врачом Лобненской больницы Викторией Тен.

В Лобне обсудили развитие системы здравоохранения и новые возможности для жителей города. Глава округа Анна Кротова провела рабочую встречу с главным врачом Лобненской больницы Викторией Тен, где рассмотрели вопросы кадрового развития, внедрения новых методик лечения и совершенствования медицинской помощи.

Одним из главных событий станет открытие Центра здорового долголетия на базе Центральной поликлиники. Жители смогут пройти обследования и узнать свой биологический возраст. Новое оборудование для центра уже поступило, сотрудники проходят обучение.

«Прикрепленные жители Лобни смогут узнать свой биологический возраст. Особенно приглашаю молодых людей: заботиться о здоровье важно заранее», — отметила Анна Кротова.

В Центральной поликлинике начал прием опытный врач-нефролог. Специалист будет консультировать пациентов с заболеваниями почек, сахарным диабетом и болезнями сердца, а также участвовать в разработке новых подходов к лечению.

В отделении реабилитации появилось оборудование для прессотерапии, которое позволит расширить возможности помощи пациентам, в том числе при лимфостазе.

Также в Лобненской больнице развивается научное направление: целевой ординатор учреждения поступила в аспирантуру ФГБУ «ФНКЦ ФМБА России» для работы над программой лечения ожирения у детей и взрослых. Кроме того, в штате появился детский эндокринолог, который будет заниматься вопросами лишнего веса и здоровья подростков.

«Наша общая задача — чтобы жители Лобни могли получать необходимую медицинскую помощь, проходить диагностику и реабилитацию максимально близко к дому. Будем и дальше укреплять команду, внедрять современные технологии и развивать профилактику заболеваний», — подчеркнула Анна Кротова.