Центр здоровья отремонтировали в Воскресенске

Координатор партпроекта «Здоровое будущее» Максим Дорошкевич и руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Сергей Слепов посетили Центр здоровья в Воскресенске. Он был отремонтирован по народной программе в 2021 году, гости оценили доступность и качество медицинского обслуживания.

В результате ремонта первый этап диспансеризации теперь реализован по принципу «одного окна»: в одном кабинете пациент может пройти анкетирование, измерить давление, рассчитать индекс массы тела и сдать анализ крови.

В 2025 году диспансеризацию и профилактические осмотры в округе прошли 65 639 человек. В ноябре 2025 года учреждение пополнилось новым отечественным маммографом «Маммо-5МТ», который помогает улучшить диагностику заболеваний молочной железы на ранних стадиях.

«Ежегодно учреждение пополняется новым оборудованием, в том числе высокотехнологичным. Мы видим, что благодаря реализации народной программы ремонт прошел действительно качественно. Процесс диспансеризации стал более удобным и быстрым для жителей», — отметил Максим Дорошкевич.

Партийцы пообщались с посетителями и медперсоналом, которые поблагодарили за внимание к потребностям медработников и пациентов. Сергей Слепов подчеркнул, что новое оборудование позволяет проводить раннюю диагностику заболеваний, что является прямым результатом работы, направленной на улучшение качества жизни воскресенцев.