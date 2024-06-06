Центр занятости в Воскресенске усилил меры привлечения рабочих кадров

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

В Торгово-промышленной палате города Воскресенска прошла рабочая встреча, посвященная вопросам реализации кадровой политики и привлечению трудовых ресурсов. На ней обсудили множество инструментов для решения проблемы дефицита кадров.

Директора предприятий поделились опытом внедрения различных систем, выразили свои пожелания и рассказали о трудностях, с которыми сталкиваются.

Одной из основных там стала неосведомленность людей о существующих предприятиях в городе, условиях труда и уровне заработной платы. Между тем многие компании предлагают достойную оплату труда и социальный пакет, что позволяет работать на месте и сэкономить значительное количество времени, которое обычно тратится на дорогу в другие города.

Особый интерес вызвал доклад директора Центра занятости населения Московской области Светланы Скородумовой. В нем представили новую систему взаимодействия между соискателями и работодателями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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