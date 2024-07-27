Центр занятости Подмосковья провел в детском лагере Литвиново «День карьеры»

Как рассказали в Министерстве социального развития Московской области, наставники помогли будущим специалистам сориентироваться в мире профессий, а также провели увлекательный тематический квиз.

«Ранняя профориентация — это залог правильного выбора профессии, потому что построение карьерного трека начинается с самоопределения. Знания, полученные на тренингах, ребята смогут применить в жизни», — отметила директор Центра занятости Подмосковья Светлана Скородумова.

В Минсоцразвития региона добавили, что в течение августа «Дни карьеры» состоятся и в других детских лагерях региона. А в следующем году подобные мероприятия будут проводиться уже на регулярной основе.

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