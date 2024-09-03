Центр занятости Подмосковья и РГУНХ подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: Пресс-служба Центра занятости населения Московской области

Российский государственный университет народного хозяйства имени Вернадского и Центр занятости Подмосковья подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь выпускники  смогут гораздо быстрее найти работу по специальности.

Как отметили в Министерстве социального развития Московской области, такие соглашения подписывают только с самыми успешными предприятиями региона.

«Сегодня мы сделали еще один шаг на пути к миссии команды кадрового центра Подмосковья: изменить отношение к труду, потому что труд — это удовольствие», — отметила директор Центра занятости Подмосковья Светлана Скородумова.

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