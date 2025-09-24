Центр волонтерского движения школьников открыли в Котельниках
Работать центр будет на базе школы № 2 «Навигатор» в Котельниках. Организаторы считают, что активизация добровольческой деятельности поможет создать благоприятный климат в образовательном учреждении.
Целью работы волонтерского центра является объединение школьников-добровольцев, чтобы вместе совершать добрые дела.
«Мы хотим активно развивать школьную жизнь. Волонтерское движение помогает в этом и в воспитательном процессе», — отметила советник директора по воспитанию и связям с общественными организациями Мария Булаевская.
На открытии центра будущие волонтеры узнали, чем занимается добровольческая организация. Среди таких дел — благотворительные ярмарки и акции, оказание адресной помощи ветеранам и одиноким пенсионерам, проведение экологических субботников и многое другое. Все это будет осуществляться под чутким руководством наставника Имама Арсаналиева, имеющего большой опыт такой деятельности.
Центр позволит ребятам придумать новые форматы и проводить мероприятия по всем направлениям волонтерской деятельности в рамках города, в том числе развивать событийные, культурные и экологические проекты. Не оставят без внимания и социальную сферу.