Сегодня 11:05 Центр волонтерского движения школьников открыли в Котельниках 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

Работать центр будет на базе школы № 2 «Навигатор» в Котельниках. Организаторы считают, что активизация добровольческой деятельности поможет создать благоприятный климат в образовательном учреждении.

Целью работы волонтерского центра является объединение школьников-добровольцев, чтобы вместе совершать добрые дела. «Мы хотим активно развивать школьную жизнь. Волонтерское движение помогает в этом и в воспитательном процессе», — отметила советник директора по воспитанию и связям с общественными организациями Мария Булаевская.

На открытии центра будущие волонтеры узнали, чем занимается добровольческая организация. Среди таких дел — благотворительные ярмарки и акции, оказание адресной помощи ветеранам и одиноким пенсионерам, проведение экологических субботников и многое другое. Все это будет осуществляться под чутким руководством наставника Имама Арсаналиева, имеющего большой опыт такой деятельности.

Центр позволит ребятам придумать новые форматы и проводить мероприятия по всем направлениям волонтерской деятельности в рамках города, в том числе развивать событийные, культурные и экологические проекты. Не оставят без внимания и социальную сферу.