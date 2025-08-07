Центр «Витязь» в Балашихе внедрил подготовку к бою с дронами

На полигоне центра «Витязь» проходят тактико-специальные занятия. Здесь все как на настоящей передовой — только в рамках учений. Новобранцы тренируются преодолевать лабиринты из окопов, точно стрелять и быстро перегруппировываться.

«Мы уже переходим к базовым перемещением и основам работы в группах. Тройки, четверки, пятерки. Данная подготовка, в первую очередь, является базовой для кандидата, а также облегчает ему дальнейшее обучение по прибытии в войска», — отметил инструктор с позывным Дипломат.

Под руководством инструкторов бойцы осваивают базовые навыки: как держать оружие, куда смотреть при выстреле, как правильно и безопасно передвигаться. Каждое движение доводят до автоматизма — все ради того, чтобы повысить шансы на выживание и эффективность в бою.

Для кого-то это первый опыт, для других — возвращение в строй. Всех объединяет одно: готовность служить и желание защищать свою страну. Центр «Витязь» обучает современным методам ведения боя: использованию дронов, преодолению инженерных заграждений, освоению новых тактик. Программа устроена так, чтобы даже новобранец смог за короткое время освоить необходимые навыки.