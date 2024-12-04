Центр вакцинации в ТРЦ «Мега» в Химках завершил сезон

Мобильный пункт вакцинации в торгово-развлекательном центре «Мега» закрылся. Сделать прививку от сезонных заболеваний можно в поликлиниках округа.

Вакцинация — важный шаг к борьбе с гриппом, ковидом и пневмококком. Это позволяет снизить риск заражения и избежать осложнений.

Отметим, что с наступлением холодов показатели заболеваемости увеличиваются. Особенно подвержены риску дети, пенсионеры и люди с врожденными болезнями.

Поставить «укол здоровья» можно в любой поликлинике Химок после предварительной записи на портале «Здоровье» или по телефону 122. Важно не забыть взять на прием паспорт и полис медицинского страхования. Перед вакцинацией специалисты проведут комплексный осмотр на наличие противопоказаний.

Напомним, всего с начала сезона прививок свыше трех миллионов человек обезопасили себя от гриппа и других сезонных заболеваний.

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