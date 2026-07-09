Центр управления регионом отметил 5-летие в Балашихе

В Балашихе отметили пятилетие муниципального Центра управления регионом. За это время через учреждение прошло более 550 тысяч обращений жителей.

Лучших сотрудников в честь юбилея наградили за работу.

«За пять лет через Центр управления регионом прошло более 550 тысяч обращений. Сегодня это основа оперативной работы всей администрации, главный инструмент взаимодействия с жителями и показатель того, чем сегодня живет город. Каждый сотрудник отличается профессионализмом, выдержкой и преданностью своему делу», — сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Данные, поступающие в ЦУР, становятся основой для ежедневной работы администрации. Обращения жителей помогают быстро реагировать на вопросы, связанные с работой коммунальных служб, дорогами, образовательными учреждениями и другими сферами городской жизни.

Муниципальный Центр управления регионом создали по поручению правительства Московской области. Его ключевая функция — быстро обрабатывать обращения граждан через цифровые платформы и каналы обратной связи. Центр также следит за сроками исполнения заявок и помогает согласовывать действия профильных служб. В результате жители получают ответы на вопросы в более короткие сроки, а власти эффективнее решают городские проблемы.