Центр творчества в Лосино-Петровском объединят со школой искусств имени Обликина

В администрации городского округа Лосино-Петровский прошло оперативное совещание, на котором обсудили важную тему — присоединение Центра детского творчества к школе искусств имени И. Ф. Обликина. Во время встречи отметили, что все кружки будут работать в обычном режиме. Помимо этого, появятся новые направления.

Образовательный процесс будет организован по трем адресам. В здании № 15 на улице Строителей продолжат обучать театральному, эстрадному, художественному и фольклорному искусствам. В дом № 3 на улице 7-го Ноября переедут физкультурно-спортивные кружки, а в школу № 2 имени Дагаева — секции военно-патриотического, естественно-научного и технического профилей.

«Все общеразвивающие программы дополнительного образования будут осуществляться на безвозмездной основе. За дополнительной информацией можно обратиться в отдел образования управления социальной сферы администрации по телефону: 8 (496) 567-43-79», — сказал Сергей Джеглав.

Помимо этого, обсудили капитальный ремонт самотечного коллектора. Приняли решение изменить способ прокладки методом горизонтального бурения, чтобы не нарушить благоустройство Петровского бульвара и улице Суворова.

Также идет подготовка систем водоснабжения и водоотведения к отопительному сезону. На данный момент планово меняют запорные арматуры, промывают сети и резервуары чистой воды, монтируют частотные преобразователи. Всем меры необходимы для обеспечения надежной работы зимой.