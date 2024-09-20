Центр «Точка роста» открыли в школе № 5 в деревне Селиваниха

Еще один центр «Точка роста» заработал в Егорьевске. Его открыли на базе школы № 5 в деревне Селиваниха. В нем ученики с пятого по девятый класс будут изучать робототехнику, физику, математику, химию и многое другое.

Центр открыли к 30летию учреждения. По словам учителя Максима Заверяева, детям будут доступны цифровые микроскопы, которые могут выводить детальное изображение на компьютер, а также роботы и оборудование для химических исследований.

«В пятом и шестом классе на уроках технологии мы изучали робототехнику. Но так как у нас не было конструкторов, мы изучали теоретический материал. Теперь же, благодаря наборам „Точки роста“, мы можем на практике опробовать все наши знания, полученные ранее», — поделился ученик седьмого класс Арсений Зотов.