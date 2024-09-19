Центр «Точка роста» открыли в школе № 2 в Истре

Новый центр «Точка роста» включает естественно-научную и технологическую направленность. Здесь используют современное оборудование и делают упор на практические занятия.

В школе № 2 для этих целей полностью оборудованы кабинеты физики, химии и биологии.

В день открытия центра прошли и первые занятия — школьные уроки по физике, химии и биологии в формате беседы на тему: «Интерес к предмету в школе — профессия на всю жизнь!». Эти занятия провели практикующие специалисты.

Лекцию по химии — врач-гигиенист, генеральный директор стоматологической клиники Татьяна Атаманова и выпускник школы, терапевт-хирург Эльмир Гусейнов. О биологии ребятам рассказала терапевт, колопроктолог и кандидат медицинских наук Ольга Кучеренко. А самое интересное про физику ученики узнали от заслуженного деятеля науки России, инженера-конструктора, кандидата технических наук, Лауреата Государственной премии СССР, почетного гражданина Истры Владимира Глазкова.

В завершении программы директор школы Оскар Латыпов и председатель Совета депутатов Истры Игорь Власов поздравили ребят и рассказали о значимости проекта.

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