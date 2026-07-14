Центр тестирования ГТО открыли на базе «Академии спорта» в Лобне

Центр тестирования всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 13 июля начал работу на базе спортивной школы «Академия спорта». Теперь жители Лобни могут сдавать нормативы ГТО на новой официальной площадке, соответствующей всем необходимым требованиям.

В центре, расположенном на улице Чехова, 3а, оборудованы современные залы для проведения испытаний по различным видам нормативов и созданы все условия для комфортной сдачи ГТО как взрослыми, так и детьми.

Участие в комплексе ГТО позволяет оценить свою физическую форму и получить заслуженные награды. Значок «Готов к труду и обороне» открывает ряд полезных возможностей. Абитуриенты получают дополнительные баллы при поступлении в вузы. С 2025 года доступен налоговый вычет до 18 тысяч рублей за год — для этого требуется сдать нормативы на любой знак и пройти диспансеризацию в том же календарном году.

Чтобы присоединиться к комплексу ГТО, необходимо зарегистрироваться на официальном портале и заполнить анкету с личными данными, включая возраст — он определяет ступень участия. Всего есть 11 категорий: от шести до 70 лет и старше. После всех действий присваивается уникальный идентификатор для испытаний, а перед ними нужен медицинский допуск от врача.