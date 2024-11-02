Центр «Стратегия» Ленинского округа отправил 13 партий гумпомощи в зону СВО

Координационный центр открылся в Ленинском округе в июле текущего года. Он оказывает психологическую и юридическую помощь участникам специальной военной операции, их близким и вынужденным переселенцам из Курской области, а также собирает гуманитарные грузы для отправки на фронт. За время работы центра было получено 27 обращений об оказании гуманитарной помощи.

Руководитель центра Елена Перепелица рассказала, что помощь по шести обращениям оказана полностью, по восьми — частично, четыре партии гумпомощи ждут отправки, остальные девять ожидают очереди на закупку.

Работники «Стратегии» провели в 2024 году более 60 встреч с бойцами СВО и их семьями, где обсудили ряд важных вопросов. Учреждение также занимается организацией различных патриотических мероприятий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».