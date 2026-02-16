Центр спортивных единоборств планируют построить в Орехово-Зуевском округе

Инициатива строительства в Ликино-Дулеве многофункционального спортивного комплекса принадлежит местному автобусному заводу. Руководство предприятия считает создание современной инфраструктуры для семей сотрудников и других жителей города вкладом в долгосрочное развитие.

Депутат Государственной думы Геннадий Панин рассказал, что вместе с главой Орехово-Зуевского округа Русланом Заголовацким и руководством завода ЛиАЗ была выбрана площадка для строительства нового центра. Она расположена на месте закрытого три года назад аварийного детского сада — рядом со стадионом «Русич».

Пока разработана только концепция Центра спортивных единоборств. Сроки и детали реализации проекта еще не известны. Администрация приступила к решению земельно-имущественных и инфраструктурных вопросов для будущего строительства.

Напомним, что в Орехово-Зуевском округе очень сильны школы единоборств — дзюдо, карате и джиу-джитсу.