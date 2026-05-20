Центр спорта откроется в Долгопрудном в сентябре

В Долгопрудном началось восстановление спортивной работы в физкультурно-оздоровительном комплексе «Водник». Объект был закрыт в начале 2026 года по решению частного собственника и долгое время не принимал посетителей.

Здание комплекса в микрорайоне Новые Водники вновь готовят к спортивной деятельности. После закрытия секции и кружки, которые занимались на базе ФОКа, были вынуждены покинуть помещения. Сейчас у объекта появился арендатор, который приступил к ремонту и переоснащению залов под современные требования.

С ходом работ 20 мая ознакомился глава городского округа Долгопрудный Олег Сотник. Он отметил, что спортивная инфраструктура в шаговой доступности имеет большое значение для жителей и развитие объекта будет находиться под контролем администрации.

«Закрытие ФОКа стало неприятной неожиданностью для жителей этого большого микрорайона. Спорт в шаговой доступности — это очень удобно, важно и нужно. Мы занимались этим вопросом и нашли арендатора с пониманием развития спортивного объекта. Будем помогать и контролировать», — сказал Олег Сотник.

На третьем этаже планируется открыть Центр Спорта. Там разместят залы для танцев, гимнастики, акробатики, единоборств и игровых видов спорта. Эти помещения должны позволить вернуть часть секций, которые ранее работали в комплексе.

По проекту обновленный объект получит фитнес-клуб с доступными тарифами, большой тренажерный зал и бассейн длиной 25 метров на шесть дорожек. Также предусмотрены детский бассейн для детей до семи лет, сауна, Центр Красоты и кафе с открытой верандой.

Открытие обновленного спортивного комплекса запланировано на 1 сентября 2026 года.