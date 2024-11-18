Центр «Созвездие» в Красногорске стал лауреатом всероссийского конкурса

В институте коррекционной педагогики были объявлены победители и лауреаты всероссийского конкурса лучших практик профессиональной самореализации выпускников отдельных общеобразовательных организаций. В числе лауреатов оказался образовательный центр «Созвездие».

Эта победа стала результатом кропотливой работы высокопрофессионального коллектива специалистов центра, которые не только обеспечивают качественное образование для своих учеников, но и помогают им развиваться в различных направлениях, способствуя успешной самореализации после окончания школы.

Образовательный центр «Созвездие» известен своими инновационными подходами к обучению и воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь созданы все условия для раскрытия потенциала каждого ребенка и достижения им успеха.

«Поздравляем коллектив центра „Созвездие“ с очередной победой! Ваша работа имеет огромное значение для наших детей. Вы помогаете им стать уверенными в себе, самостоятельными и успешными людьми. Спасибо за ваш труд!» — отметил директор учреждения Сергей Сюрин.

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