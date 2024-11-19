Центр социальной адаптации в Лосино-Петровском получил гуманитарную помощь

В городском округе Лосино-Петровский состоялась акция поддержки нуждающихся, организованная местным отделением партии «Единая Россия». Исполнительный секретарь Вячеслав Градин, совместно с депутатом Совета депутатов Гузаль Даниловой, благотворительным фондом «Александра Нестеренко» и активистами «Молодой Гвардии Единой России», доставили гуманитарную помощь в «Московский областной центр социальной адаптации».

В рамках партийного проекта «Старшее поколение» в центр были привезены разнообразные продукты питания, которые не только обогатят рацион, но и принесут радость жителям центра. Кроме того, в состав груза вошли теплая одежда, актуальная в холодное время года, а также пеленки и памперсы для ухода за пожилыми людьми.

«Мы не остаемся равнодушными к чужим бедам и готовы протянуть руку помощи старшему поколению, которому необходимо уделять внимание и заботу», — подчеркнула куратор партийного проекта «Старшее поколение» Валентина Тропанец.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».