Центр содействия строительству помог создать 100 тысяч рабочих мест в Подмосковье

Свыше 100 тысяч рабочих мест создали в Подмосковье после внедрения информационной аналитической системы «Центр содействия строительству». Сейчас на сопровождении ЦСС находятся около шести тысяч инвестпроектов.
«Информационная система ЦСС позволила сократить средний срок получения разрешения на строительство с 13 до восьми месяцев, а прирост рабочих мест после ввода объектов в эксплуатацию — увеличить почти вдвое», — отметил директор подмосковной IT-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.
Система обеспечивает сопровождения инвестпроектов в Подмосковье и помогает быстро и удобно получать согласование, а также отслеживать статус реализации. Вся информация доступна в личном кабинете.
Все необходимые согласования менеджеры Центра получают от имени застройщика, а дорожную карту формируют при помощи нейросети.
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