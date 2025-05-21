Центр содействия строительству помог создать 100 тысяч рабочих мест в Подмосковье

Свыше 100 тысяч рабочих мест создали в Подмосковье после внедрения информационной аналитической системы «Центр содействия строительству» . Сейчас на сопровождении ЦСС находятся около шести тысяч инвестпроектов.

«Информационная система ЦСС позволила сократить средний срок получения разрешения на строительство с 13 до восьми месяцев, а прирост рабочих мест после ввода объектов в эксплуатацию — увеличить почти вдвое», — отметил директор подмосковной IT-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.

Система обеспечивает сопровождения инвестпроектов в Подмосковье и помогает быстро и удобно получать согласование, а также отслеживать статус реализации. Вся информация доступна в личном кабинете.

Все необходимые согласования менеджеры Центра получают от имени застройщика, а дорожную карту формируют при помощи нейросети.