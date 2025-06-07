Центр семейного репродуктивного здоровья открыли в Раменском

В Раменском округе открыли Центр семейного репродуктивного здоровья. Он будет функционировать на базе женской консультации Центра материнства и детства.
Главная задача учреждения — помогать супружеским парам во время беременности или при возникновении проблем с зачатием.
«Эти центры четко и конкретно начинают обследовать семейные пары, потому что, к сожалению, большое количество мужчин тоже страдают бесплодием», — уточнил заведующий Центром материнства и детства в Раменском Борис Марченко.
В центре будут работать акушеры-гинекологи, а также специалисты узкого профиля — уролог-андролог, эндокринолог и дерматовенеролог. Те, кто хотят стать родителями, смогут получить всю необходимую помощь — от диагностики и профилактики до сопровождения беременности. Наблюдение и лечение осуществляется бесплатно по полису ОМС. Записаться в Центр можно на приеме у лечащего врача или по телефону контакт-центра «Стань мамой в Подмосковье».
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