Центр семейного репродуктивного здоровья открыли в Раменском

«Эти центры четко и конкретно начинают обследовать семейные пары, потому что, к сожалению, большое количество мужчин тоже страдают бесплодием», — уточнил заведующий Центром материнства и детства в Раменском Борис Марченко.

В центре будут работать акушеры-гинекологи, а также специалисты узкого профиля — уролог-андролог, эндокринолог и дерматовенеролог. Те, кто хотят стать родителями, смогут получить всю необходимую помощь — от диагностики и профилактики до сопровождения беременности. Наблюдение и лечение осуществляется бесплатно по полису ОМС. Записаться в Центр можно на приеме у лечащего врача или по телефону контакт-центра «Стань мамой в Подмосковье».