Центр семейного репродуктивного здоровья открыли в Раменском

Фото: 360.ru

В Раменском округе открыли Центр семейного репродуктивного здоровья. Он будет функционировать на базе женской консультации Центра материнства и детства.

Главная задача учреждения — помогать супружеским парам во время беременности или при возникновении проблем с зачатием.

«Эти центры четко и конкретно начинают обследовать семейные пары, потому что, к сожалению, большое количество мужчин тоже страдают бесплодием», — уточнил заведующий Центром материнства и детства в Раменском Борис Марченко.

В центре будут работать акушеры-гинекологи, а также специалисты узкого профиля — уролог-андролог, эндокринолог и дерматовенеролог. Те, кто хотят стать родителями, смогут получить всю необходимую помощь — от диагностики и профилактики до сопровождения беременности. Наблюдение и лечение осуществляется бесплатно по полису ОМС. Записаться в Центр можно на приеме у лечащего врача или по телефону контакт-центра «Стань мамой в Подмосковье».

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте