Центр репродуктивного здоровья открыли в роддоме в Подольске

Новый центр репродуктивного здоровья семьи начал работать в женской консультации Подольского родильного дома. Он стал 10-м по счету в Московской области.

В учреждении помощь могут получить пары, которые испытывают трудности с планированием беременности, а также пациенты с различными нарушениями репродуктивной системы.

«В Подольском центре ведут прием акушеры-гинекологи, психолог, врач УЗИ, репродуктолог, также проводится лабораторная диагностика», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Все услуги оказывают бесплатно по полису ОМС.

«В нашем центре квалифицированные специалисты проводят комплексную оценку состояния здоровья, разрабатывают индивидуальный план обследования, проводят необходимый спектр лечения. Главная цель — подарить счастье каждой семье, обратившейся за помощью. С начала работы центра 30 пар обратились за медицинской помощью, шесть из них уже получили направление на ЭКО», — рассказал главный врач Подольского роддома Александр Скобенников.

Записаться на прием можно через лечащего врача или по телефону горячей линии 8(800)550-30-03.

Подобные центры ранее начали работать в Московском областном, Наро-Фоминском, Коломенском и Щелковском перинатальных центрах, а также в Подольском и Балашихинском родильных домах, Московском областном центре охраны материнства и детства, Раменской и Дубненской больницах и консультационно-диагностическом центре «Ромашка» в Одинцовском округе.

Дополнительные сведения о системе родовспоможения региона можно найти на портале «Стань мамой в Подмосковье».