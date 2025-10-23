Центр репродуктивного здоровья открыли в роддоме Подольска

В женской консультации родильного дома начал работу центр репродуктивного здоровья семьи. Получить медицинскую помощь в нем могут пары, которые столкнулись со сложностями при планировании беременности, а также пациенты с другими проблемами репродуктивной системы.

Прием ведут врачи акушеры-гинекологи, психолог, врач УЗД, репродуктолог. Специалисты проводят комплексную оценку состояния здоровья, разрабатывают индивидуальный план обследований для дальнейшего проведения необходимого лечения.

Врач-репродуктолог занимается вопросами репродуктивного здоровья супружеских пар. Он выявляет причины бесплодия и определяет пути лечения с применением современных технологий. К специалисту такого профиля обращаются семейные пары, которые испытывают трудности с зачатием ребенка. Бесплодие может быть связано с самыми различными причинами. Это могут быть как органические нарушения строения или функций органов половой системы, так и психосоциальные факторы.

Услуга бесплатная и оказывается по полису ОМС. Записаться на прием можно у лечащего врача или по телефону контакт-центра «Стань мамой в Подмосковье» 8(800)550-30-03.