Центр ремонта и замены карданных валов построили в Бронницах

Новое предприятие для ремонта и замены карданных валов у грузовиков построили в Бронницах. Разрешение на ввод выдал Главгосстройнадзор Московской области.

Торговый дом «Еврокардан» построил новый производственный корпус в Бронницах. В здании площадью более тысячи квадратных метров будут ремонтировать и менять карданные валы грузовых машин. Ожидается, что в смену здесь смогут обслуживать по 10 автомобилей.

Реализацию проекта сопровождал Центр содействия строительству при правительстве Московской области.

Компания «Еврокардан» более чем за 20 лет работы накопила уникальный запас необходимых запасных частей для ремонта или изготовления практически любого карданного вала. Свои грузовики в компании обслуживают такие крупные компании как X5 Retail Group, «Газпромнефть», «Грузовичкофф», «РЖД» и аэропорт Шереметьево.